Угонщиков экономкласса объединили в преступное сообщество. В «профсоюзе» 14 человек

Задержанный в апреле 2018 года автоугонщик наговорил на домашний арест и получил новый статус – главы преступного сообщества. Дело к 18 сентября «распухло» от двух десятков эпизодов и нового состава.

Как стало известно «Фонтанке», автоугонщиков, которые специализировались на машинах экономкласса, объединили в преступное сообщество, возбудив уголовное дело по 210-й статье УК РФ. Следствию удалось разобраться в запутанной структуре преступников и кому-то отвести роль главы подразделений, другим вменили лишь участие.

Главаря задержали еще в апреле прошлого года, тогда в наручниках оказались четверо специалистов по угонам. На сегодняшний день их в деле 14 человек, большинство родом из Петербурга-Ленинграда, половина с судимостями за кражи. Особенно выделяется из них 54-летний Павел Петровский, на нем сроки за убийство, изнасилование, наркотики, самоуправство, изготовление оружия, подделку документов и россыпь эпизодов хищений.

В деле к 18 сентября почти 20 эпизодов, в основном за 2017 год. Специализировались участники на недорогих иномарках типа «Рено» и «Ниссана», по большей части они угоняли «Альмеры». Сбывали краденое как в регионах неподалеку – Тверской, Московской, Владимирской областях, так и в неблизких Пермском крае и Чувашии.

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Во время обысков у фигурантов нашли профессиональное оборудование для угонов, деньги и еще четыре явно похищенных машины.

Тот, кому вменяют роль главаря, 35-летний Алексей Майоров, ждет окончания следствия в комфортных условиях под домашним арестом. Еще трое в изоляторе, остальные под подпиской о невыезде.