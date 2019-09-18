«Меняю автомобиль на электросамокат». КАД снова перекрыта, ЗСД вошла в топ-5 пробок

Загруженность дорог Петербурга утром 18 сентября нормальная для осеннего дня: после 8 часов общий балл пробок достиг «жёлтых» 6, после 9 часов снизился до 5 баллов.

Коллапса в каком-то одном районе (который мог бы возникнуть в связи с проездом кортежей высоких гостей) не наблюдается, хотя пользователи навигатора в «разговорчиках» отметили, что сотрудник дорожной полиции держит Московский проспект. Около 10 часов перекрыли все заезды на КАД в сторону Таллинского шоссе, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

До этого заторы на КАД собирали в основном аварии.

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Где-то в городе плотно из-за того, что рядом расположены школы и родители массово везут туда детей. В пробках водители мечтают об электросамокатах.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о затруднениях в разных районах:

8:51, загруженность Приморского проспекта в центр — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного;

9:06, загруженность Ленинского проспекта к Маршала Жукова — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного;

9:09, загруженность проспекта Культуры и Тихорецкого проспекта из центра — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

9:09, загруженность Невского проспекта к площади Александра Невского — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного (на Невском идёт ремонт Зелёного моста через Мойку, к тому же, по сообщению в «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», затруднило движение ДТП у Аничкова моста).

При этом в список крупнейших пробок вошла ЗСД:

8:37, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, 6,3 км, от КАД до проспекта Энергетиков. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 9:58, внутренняя сторона КАД, 5,3 км, от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД. Пробка продержалась 40 минут. 9:58, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 9:58, Московское шоссе, 4,5 км, от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 50 минут. 9:52, ЗСД, 4,4 км, от реки Екатерингофки до пункта оплаты у Благодатной улицы. Пробка продержалась 20 минут.

16 сентября в Петербург прибыла делегация КНР, и премьер-министр Дмитрий Медведев и его китайский коллега Ли Кэцян посетили Павловский дворец, что отразилось даже на пассажирах электричек. 17 сентября в Стрельне прошла встреча глав правительств России и Китая. На время проезда кортежей чиновников движение по улицам города перекрывали, вечерние пробки достигли максимума за сентябрь.

Сегодня также возможны кратковременные перекрытия движения, в том числе на ЗСД.