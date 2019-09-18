Петербургские полицейские подставлялись под заказное убийство, а спасли новгородскому бизнесмену 30 млн

Уголовный розыск Петербурга задержал в Великом Новгороде предпринимателя, после того как он передал внедренным сотрудникам оружие и объяснил, как поступить с другим бизнесменом. Оперативники ожидали заказ на ликвидацию, и причем на своей территории. Оказалось, что проливать кровь не требуется.

По информации «Фонтанки», к вечеру 17 сентября оперативники «заказного» отдела уголовного розыска Петербурга с местными коллегами задержали в Новгороде 49-летнего предпринимателя Николая Сергеева. Произошло это после того, как он встретился с петербургскими полицейскими, выдававшими себя за исполнителей его пожеланий. На последней встрече, за час до задержания, они обсудили, как будут делить очень приличную сумму. Все-таки неприятности у Сергеева начались в начале августа этого года.

Тогда в «заказной» отдел пришла информация, что Сергеев ищет боевой ствол и кого-нибудь из дерзких, способных на поступок. Решив, что дело пахнет трупом, оперативники провели комбинацию и в своих рядах нашли Сергееву двух достойных партнеров.

По данным «Фонтанки», 29 сентября на новгородской автозаправке Shell, причем на улице Большой Санкт-Петербургской, внедренные выпили кофе с Сергеевым и поняли, что уничтожать никого не надо. А надо аккуратно зайти в коттедж новгородского бизнесмена Александрова, показать ему оружие и забрать его 30 миллионов рублей.

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Наверняка наши полицейские немного скисли. Во-первых, вместо намечающегося раскрытия по профильному показателю – покушения на заказное убийство – выходил разбой. Во-вторых, даже это будущее событие находилось вне их юрисдикции и раскрытие никак не шло в копилку. Однако операция была уже утверждена, и они ее докрутили.

В результате следствие Новгорода возбудило уголовное дело по покушению на вымогательство, а коммерсант Сергеев ждет решения суда по мере пресечения.