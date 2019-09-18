У помощника прокурора в Петербурге угнали черную «Камри». Владелец в бессилии смотрел на захват с балкона

Неприятностями закончилась для работника прокуратуры Архангельской области командировка в Петербург: на его глазах увели черную «Камри».

По информации «Фонтанки», около десяти вечера 17 сентября телефон «02» взволнованно набрал старший помощник Котласского межрайонного прокурора. Он сообщил, что только что на его глазах в неизвестном направлении уехала его черная Toyota Camry.

По словам 34-летнего работника надзора, в Северную столицу он приехал по долгу службы. Остановился у брата в доме №5/4 по Кушелевской дороге. До региона добирался на собственной машине 2015 года рождения, купленной в кредит. Еще в 21:40 автомобиль был на парковке у дома — прокурорский сотрудник выходил на балкон и видел ее. Но уже через 10 минут брелок сообщил о неладном, и выскочивший на тот же балкон хозяин увидел, что «Камри» заведена и движется в сторону Бестужевской улицы. В сопровождении тоже то ли близнеца, то ли «Форда Фокуса». Машина поставлена в федеральный розыск.