«Левада-центр»: Всё больше россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов

Три четверти россиян – 72% – выступают за ограничение притока иностранцев, приезжающих в Россию на заработки. Активную позицию по вопросам миграционной политики занимают всё больше граждан: с 2017 года количество неравнодушных возросло вдвое.

Статистику со ссылкой на данные «Левада-центра» (организация признана в РФ иностранным агентом) 18 сентября приводит «Интерфакс». Согласно исследованию общественного мнения, процент россиян, которым всё равно, сколько трудовых мигрантов приезжает в страну и как работает миграционная политика, сокращается: два года назад таких респондентов было 30%, сейчас – лишь 15%.

Каждый десятый уверен, что власти не должны ограничивать приток иностранцев, приезжающих работать в страну, однако такому мнению противостоят почти три четверти жителей России, которые выступают против подобной тенденции.

Общероссийский опрос был проведен 22-28 августа 2019 года среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.