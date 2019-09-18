Кареглазый налетчик бесхитростно вынес из банка в Колпино 8 миллионов. Он успел раньше инкассаторов

Кассир Совкомбанка в Колпино отдала мужчине в маске мешки с деньгами, опасливо глядя на наставленный в ее сторону пистолет. Налетчик ушел практически незамеченным.

По информации ИА «Журналистские расследования», мужчина в медицинской маске пришел в Совкомбанк на Тверской улице в Колпино около семи часов вечера накануне, 17 сентября. Он с порога заявил кассиру свои требования и показал ей пистолет. Удачно для налетчика под рукой у 58-летней сотрудницы оказались два мешка, приготовленных для инкассаторов. В них лежало 8,2 млн рублей.

Получив желаемое, разбойник поспешил скрыться, прибывшая на место служебная собака по кличке Волк Меркурий его след потеряла у ближайшей парадной. Мало чем могут помочь следствию (а дело возбуждено по статье «Разбой с применением оружия») и видеозаписи. Совкомбанк счел достаточным поставить две камеры в колпинском отделении, одна из них висит над входом, другая направлена на противоположную сторону улицы, сам момент хищения на видео не попал. Искать налетчика предстоит по скудным приметам – карие глаза, средний рост, темная куртка, джинсы и кроссовки с белой подошвой.