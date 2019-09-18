Робот, но не Федор. По механическому звонку из Евросоюза в школе на Наличной искали обещавшего всех расстрелять

«Расстрелять школу» на Васильевском острове в Петербурге пообещал робот из Швеции. Ему поверили, но эвакуировать никого не стали.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 18 сентября, с абонентского номера, зарегистрированного в Швеции, в 37 отдел полиции позвонили вчера в восьмом часу утра. Робот мужским голосом пробормотал что-то невнятное, но одну фразу в дежурной части услышали отчетливо — обещание «расстрелять школу №2». Недалеко от отдела, на улице Наличной, 32, корпус 2, действительно находится средняя школа №2, куда тут же выехала группа. Первый урок еще не начался, эвакуацию из здания проводить не стали.

Почти десяток сотрудников осматривали школу, но ничего и никого подозрительного не увидели. Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма уже возбудили.