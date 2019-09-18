Греческий рейс «Ямала» всю ночь ждала сотня петербуржцев. Обедать им придется не в Салониках, а в Пулково

Долгожданный вылет на побережье Эгейского моря из Петербурга откладывается минимум на десять часов из-за поломки самолета. Сонные пассажиры скучают в аэропорту с начала ночи 18 сентября.

О задержке рейса «Фонтанке» сообщили читатели, которые провели в Пулково всю ночь. Рейс авиакомпании «Ямал» должен был отправиться в греческий город Салоники без малого в пять утра, но чем ближе к времени вылета, тем дальше откладывался рейс. Сперва, пишут пассажиры, на 8 часов, затем на девять утра. В настоящее время онлайн-табло Пулково утверждает, что раньше трех часов дня полет не состоится.

В центре информационной поддержки «Ямала» корреспонденту объяснили, что рейс отложен из-за неисправности самолета. За пассажирами отправили резервный борт.