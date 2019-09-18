СМИ: В России хотят повысить стоимость полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД

Правом повышать стоимость полиса ОСАГО для водителей, нарушающих правила дорожного движения, хотят наделить страховые компании в России. Законопроект подготовило министерство финансов.

Согласно законопроекту, страховщики смогут самостоятельно решить, учитывать ли нарушения ПДД для расчета стоимости полиса для конкретного водителя, пишет 18 сентября Lenta.ru со ссылкой на «Известия». Цену на ОСАГО могут поднять за проезд на красный, превышение скорости болеем чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде. Примечательно, что скидки для добросовестных водителей в законопроекте не предусмотрены. Автомобильные эксперты в комментарии изданию отметили, что законопроект противоречит Конституции, поскольку, по их мнению, предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение: водитель будет обязан заплатить штраф, а затем купить страховку по более высокой цене.

Представители российского «Движения автомобилистов» убеждены, что страховые компании хотят лишь больше заработать, но не снизить аварийность.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали законопроект. По мнению страховщиков, он станет экономическим стимулом для водителей не нарушать ПДД, а также сделают стоимость полиса справедливой.