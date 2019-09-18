В Кабардино-Балкарии началась контртеррористическая операция

В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции enhjv 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, режим КТО действует на территории города Чегем с пяти часов утра. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в частном доме скрываются члены религиозно-экстремистской группировки.

7 августа режим КТО был введен в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии. В ходе перестрелки силовики ликвидировали боевика, который намеревался совершить теракт. Для этого террорист вербовал жителей Ингушетии.