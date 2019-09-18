Разработчики заявили, что в России есть ракета «недостижимой дальности»

О сущестовании в России ракеты с «недостижимой для конкурентов дальностью» рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер», которое опубликовано 18 сентября.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — заявил Обносов, отвечая на вопрос об ответных действиях России после испытания США новой ракеты.

Глава корпорации добавил, что решение об ответе примет высшее руководство, но, по его мнению, не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем, Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики. «Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами», — заявил Обносов.

В середине августа США провели первое после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытание запрещенной соглашением крылатой ракеты. Президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ.