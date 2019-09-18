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Авто
18.09.2019 07:46
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В России создают систему, которая будет анализировать поведение водителей

Систему, которая анализирует поведение водителей и предупреждает о риске возникновения аварийных ситуаций начнут разрабатывать в России. Предполагается, что она заработает к 2022 году, пишет 18 сентября РИА Новости со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект получил название Skytracking Transport Security. Автором стала российская компания «Скайтрэк», являющейся участником рынка «Нейронет» НТИ.

Планируется, что система будет анализировать поведение человека за рулем: курение, разговоры по телефону, усталость и прочие отвлекающие факторы. Встроенные в автомобиль датчики буду фиксировать превышение скорости и уход с маршрута, а также проверять техническое состояние автомобиля. Искусственный интеллект будет анализировать полученную информацию, сравнивать с шаблонами типичных ДТП и предупреждать водителя о риске возникновения аварии.

Исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» НТИ Александр Селезнев добавил, что систему, разработка которой начнется в 2020 году, планируется устанавливать в том числе и на общественный транспорт, что должно способствовать снижению аварийности на дорогах.

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