«Газпром нефть» начнет продавать на заправках бензин в рассрочку. Через месяц она превратится в кредит со ставкой 59 процентов

Продавать топливо в рассрочку начнет сеть АЗС «Газпромнефть». Проект реализуется вместе с «БКС банком». Услуга пока доступна только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС, рассказал 18 сентября «Ведомостям» председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский.

Информацию изданию подтвердил и представитель топливной компании. Планируется, что в приложениях Gett для водителей можно будет получить карту рассрочки с лимитом до 15 тысяч рублей. Для этого нужно будет заполнить краткую информацию о себе, получить одобрение лимита и подписать договор по sms.

Карта даст возможность водителям получить беспроцентную рассрочку на месяц. Если возникает просрочка по вине клиента, то рассрочка сгорает и продукт становится кредитным со ставкой 59% годовых, говорит представитель банка. Стоимость топлива при рассрочке будет такой же, как стоимость на самой АЗС, и все затраты на пользование картой на себя возьмет «Газпром нефть».

Представитель сети АЗС добавил, что компания ведет переговоры с «Яндекс. Такси», а также Citimobil.