Неплатежеспособных россиян хотят освободить от оплаты штрафов ГИБДД. Но после процедуры банкротства

Россиян-банкротов освободят от уплаты штрафов ГИБДД, если они пройдут официальную процедуру. Законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает 18 сентября «Российская газета».

Законопроект предлагает обнулить задолженность по налогам и штрафам для признавших себя бакнротами.Как рассказали изданию эксперты, процедура банкротства предполагает жесткую проверку, по результатам которой с человека списывают все возможное в счет погашения задолженности, однако потом освобождают от уплаты оставшейся части долга.

Действующая версия закона предполагает, что с банкрота списывают кредиты и другие долги, но ему приходится платить штрафы ГИБДД и налоги.

По данным издания, в последний год в России признали банкротами 411,8 тыс.чел., общая сумма списанных с них долгов составила 153,7 млрд руб.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физических лиц, чтобы сделать процедуру доступнее.