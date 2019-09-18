«Страшный суд, председателем которого работает судья Криворучко». Ургант на «Первом канале» высмеял судебную систему России на примере дела Павла Устинова

Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» 17 сентября иронично высказался по поводу дела Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года за сопротивление силовику на акции протеста, из-за чего тот вывихнул плечо.

Ургант начал с того, что рассказал о деле, которое «по какой-то непонятной причине всколыхнуло общественность и актёров». Затем ведущий позволил себе колкую сатиру в адрес судьи Криворучко, который вынес приговор и отказался смотреть видео задержания Устинова.

«Знаете что? Павла Устинова осудил Тверской районный суд Москвы. Но давайте не будем забывать, что ещё есть Московский городской суд, который может отменить это решение. Есть Верховный суд, который может отменить решение. А если Верховный не отменит, то есть Конституционный суд. Ну и в конце концов не будем забывать, что еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко», – завершил свой спич Ургант.

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Также он напомнил о том, что сегодня на свободу вышли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ургант дал игрокам совет, как не попасть за решетку снова: «Если вы больше не хотите оказаться в местах заключения — делайте просто: не стойте просто так у станции метро «Пушкинская» с мобильным телефоном».

Напомним, 17 сентября российские актёры, ведущие, музыканты приняли участие в флешмобе в поддержку актёра Павла Устинова. На момент написания новости только в одном Instagram по хештегу #свободупавлуустинову находится свыше 5 тысяч публикаций. В Кремле заверили, что Путин о деле знает, но повлиять на него никак не может.

24-летний Павел Устинов не признал себя виновным и уверял, что 3 августа просто ждал друзей на площади, когда его начали жестко задерживать сотрудники Росгвардии. При этом он якобы оказал нацгвардейцу Лягину «активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие». После этого силовик «почувствовал щелчок в плече». За «тянущее воздействие» молодой человек получил 3 года 6 месяцев. Сам момент задержания был зафиксирован на видео, однако суд отказался рассматривать эту запись.