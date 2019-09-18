Сотрудника супермаркета на севере Петербурга убили бутылкой водки. Он пытался остановить вора

В Петербурге сотрудник супермаркета «Дикси» погиб при исполнении. Его убили за попытку пресечь кражу товара.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 сентября в круглосуточный «Дикси» на улице Есенина, 1 вошел посетитель в спортивных штанах и кофте. Он прошел к алкогольным рядам, пригляделся к ассортименту и через несколько минут вышел с пустыми руками. Оттопыренный карман штанов заметили сотрудники, на крик среагировал грузчик Михаил и перекрыл путь убегающему посетителю.

Вор принялся душить грузчика. На помощь ему подоспела заведующая. Налетчик призвал в соратники бутылку из кармана. После удара по голове заведующая выбыла из борьбы.

Михаил продолжил сопротивление, получил в голову тем же орудием нападения и потерял сознание.

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Сотрудники «Дикси» не забыли нажать тревожную кнопку. Наряд охранной фирмы «Титан» приехал через три минуты и задержал подозреваемого. «Я его пальцем не трогал!» – плакал он, сидя в наручниках.

Михаил умер. Скорая оказалась бессильна. Смерть мужчины «Фонтанке» подтвердили в 36-м отделе Выборгского УМВД. Он расположен по соседству с «Дикси».