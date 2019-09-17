Сергей Семак: Для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подвел итоги первого матча в групповом этапе Лиги чемпионов против французского «Лиона». Игра, прошедшая 17 сентября во Франции, закончилась со счетом 1:1.

— Жаль, что пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали. Думаю, что для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный. Схему с тремя центральными защитниками не стоит ждать во всех матчах. Прекрасно понимали, насколько сильные игроки атаки собраны у «Лиона». Наша оборонительная линия более возрастная, играть с быстрыми футболистами было сложнее. Выход Караваева, как и Дугласа, был обусловлен выбором схемы. Думаю, все ребята играли нормально.

По мнению Семака, ничейный результат справедлив. «Зенит» сам организовал пенальти в свои ворота: правила нарушил в своей штрафной полузащитник Магомед Оздоев через несколько минут после выхода на замену.

– Пропустить с игры было бы не так обидно. И у нас, и у «Лиона» были моменты. Мы могли выжать из них голы. Игроки противостоят серьезного уровня, скорости другие. Местами игра открывалась в ту или другую сторону, чуть-чуть не хватало баланса. Думаю, есть над чем работать. В целом, особых иллюзий не испытываем.

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Также Семак рассказал о травме Сердара Азмуна, которого в начале второго тайма как раз заменил Оздоев.

— Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел, и к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.

Следующий матч «Зенит» проведет 21 сентября в Петербурге в рамках РПЛ против «Рубина».