«Считаем Беглова таким же назначенцем, как раньше». Петербургское «Яблоко» не признало результаты губернаторских выборов

Петербургское отделение партии «Яблоко» не признает состоявшимися выборы губернатора, победителем которых был признан врио главы города Александр Беглов. «Это было не что иное, как акт назначения Александра Беглова, направленного в наш город президентом Владимиром Путиным», – говорится в заявлении, которое партия выпустила 17 сентября.

«Процедура, при которой от участия разными путями отстраняются наиболее сильные конкуренты кандидата от партии власти, не может называться выборами, а объявленный победитель — избранным губернатором. Мы считаем Александра Беглова таким же назначенцем, которым он был ранее», – пишут партийцы.

Они также обещают бороться «за каждый голос», поданный горожанами за кандидатов от «Яблока» на муниципальных выборах. В партийном отделении указывают на «массовые фальсификации» на муниципальных выборах, но признают: в большинстве случаев волю избирателей, проголосовавших за оппозицию, «удалось отстоять и не позволить пересмотреть» благодаря «отчаянным усилиям» кандидатов и членов комиссий.

Губернаторские и муниципальные выборы прошли в Петербурге в один день — 8 сентября. Врио главы города Александр Беглов в бюллетене соседствовал с двумя депутатами Законодательного собрания: Надеждой Тихоновой (баллотировалась в губернаторы от «Справедливой России») и Михаилом Амосовым (его выдвинула «Гражданская платформа»). Окончательные итоги выборов подвели 11 сентября: согласно решению городской избирательной комиссии, Александр Беглов победил с результатом 64,44%. Выборы прошли при низкой явке — 30,07%.

Лидер фракции «Яблока» в петербургском парламенте Борис Вишневский не смог принять участие в губернаторских выборах. Он не прошел «муниципальный фильтр», то есть не собрал необходимое для регистрации в качестве кандидата число подписей депутатов местных советов.