Четвертая ракетка мира Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу теннисного St. Petersburg Open 2019
На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 во вторник, 17 сентября, определились участники второго круга. В частности, стал известен соперник четвертой ракетки мира Даниила Медведева. Им стал Евгений Донской (Россия, №118 мирового рейтинга), победивший в первом раунде Маттео Вайолу (Италия, №204) 6:2, 6:1. Матч пройдет 19 сентября на «Сибур Арене».
Другие матчи дня:
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №99) победил Янко Типсаревича (Сербия, №250) 7:5, 3:6, 3:1;
Роберто Карбальес Баэна (Испания, №76) — Мартин Клижан (Словакия, №90) 6:2, 7:5;
Андрей Рублев (Россия, №38) – Илья Ивашко (Белоруссия, №144) 4:6, 6:0, 6:4;
Егор Герасимов (Белоруссия, №129) – Лукаш Росол (Чехия, №152) 7:5, 6:2;
Ричардас Беранкис (Литва, №63) – Дуди Села (Израиль, №146) 6:3, 6:0.
В среду, 18 сентября, сыграют:
Жоао Соуза (Португалия, №64) – Йозеф Ковалик (Словакия, №346);
Алексей Ватутин (Россия, №183) – Мартон Фучович (Венгрия, №65);
Михаил Кукушкин (Казахстан, №57) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №99);
Каспер Рууд (Дания, №60) – Александр Бублик (Казахстан, №69);
Егор Герасимов (Белоруссия, №129) – Адриан Маннарино (Франция, №59);
Сальваторе Карузо (Италия, №120) – Томас Фаббиано (Италия, №87).
Теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года. Призовой фонд турнира 2019 года — 1,18 млн долларов.