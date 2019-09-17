Смольный с 2020 года повысит плату за штрафстоянку

С начала 2020 года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей подрастет с 2928 до 3004 рублей. А за каждый час штрафстоянки владельцам авто придется платить на 2 рубля больше. Такие расценки утверждены комитетом по тарифам Петербурга в опубликованном 17 сентября распоряжении на сайте Смольного.

На 2,6% (с 2928 до 3004 рублей) вырастет базовый тариф за эвакуацию транспортных средств категории А, В и М (мопеды, мотоциклы и легковые автомобили, чья масса не превышает 3,5 тонн). Владельцы машин категорий С и D (легковушек массой свыше 3,5 тонн и, соответственно, имеющих более 8 сидячих мест, не считая водительского) будут платить уже 18026 рублей вместо 17569 рублей.

Кроме того, с 52 до 54 рублей повысили плату за каждый час хранения на стоянке для категорий А, В и М. Аналогичные расценки для категорий C и D возрастут со 104 до 107 рублей.