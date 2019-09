Американка четырежды переплыла Ла-Манш в честь выживших онкобольных. Она преодолела 209 километров более чем за 50 часов

Американка Сара Томас, пролечившая рак груди, стала первым человеком, который смог переплыть Ла-Манш четыре раза без перерыва.

Как сообщает 17 сентября телеканал BBC News, заплыв 37-летней женщины продолжался более 54 часов. Путь должен был составить 128 километров, однако из-за течения он увеличился до 209 километров.

Свой рекорд американка посвятила «всем выжившим после постановки диагноза "онкология"». После заплыва Сара заявила, что будет спать до конца дня, потому что очень устала. Льюис Пью, проплывший Ла-Манш вдоль, восхитился поступком Томас. В своём твиттере он написал: «Когда мы думаем, что достигли предела человеческой выносливости, кто-то разрушает это убеждение».

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! ????????????? ???????????????????????????? pic.twitter.com/kOa9QlereH