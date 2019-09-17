Новым главой МО «Купчино» стал помощник депутата Госдумы Сергея Боярского. Людей, которые его выбрали, он увидел впервые

Новым главой муниципалитета «Купчино» стал выдвинутый «Единой Россией» Алексей Пониматкин, помощник депутата Госдумы Сергея Боярского. За его кандидатуру 17 сентября проголосовали депутаты купчинского совета, избранные неделю назад, сообщили «Фонтанке» в партии.

До 2016 года Алексей Пониматкин был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР. Нашему изданию он сообщил, что вступил в «Единую Россию» из-за «смены приоритетов». На вопрос о том, почему после Ленинградской области политик переориентировался на Фрунзенский район Петербурга, Пониматкин ответил, что в Купчино играет в хоккей. «Я живу в Санкт-Петербурге, Купчино — это район Санкт-Петербурга. Надо же заниматься теми районами, которые, может быть, нуждаются в помощи людей, которые имеют опыт работы в законодательной власти», – объяснил новый глава муниципалитета. Сергея Боярского новый глава «Купчино» назвал своим однокурсником: он рассказал, что учился вместе с депутатом Госдумы в Северо-Западной академии госслужбы.

Алексей Пониматкин — один из тринадцати депутатов, которых провела в совет муниципалитета «Купчино» «Единая Россия». Остальные семь мандатов получили самовыдвиженцы и представители «Родины» и «Коммунистов России». В разговоре с «Фонтанкой» новый глава Купчино предположил, что депутаты выбрали его главой «за подходящий возраст и опыт работы». Он признал, что своих коллег-депутатов сегодня увидел впервые: «Слышал про них, но лично знаком не был».

Муниципалитет «Купчино» на прошедших 8 сентября выборах спровоцировал множество скандалов. Наблюдатели фиксировали вбросы бюллетеней, кандидаты жаловались на силовое давление со стороны крепких мужчин. Многие избирательные комиссии в этом муниципалитете сбегали от наблюдателей, не составив итогового протокола. В результате число голосов, поданных за кандидатов от «Единой России», после внесения в систему ГАС «Выборы» оказывалось значительно больше, чем при подсчете бюллетеней на участке.

За власть в Купчино еще на этапе предвыборной кампании конкурировали сразу несколько элитных группировок: депутат Госдумы Михаил Романов, лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко, бывший глава муниципалитета Михаил Черепанов. Последний выбыл из гонки за три недели до дня голосования: его вместе с несколькими сторонниками сняла с выборов сама «Единая Россия».