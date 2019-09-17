«Иллюзий не питаем». Семак выставил пять защитников во Франции, не выиграл, но сыграл достойно

Упущенная победа, отличный гол Азмуна и разочаровывающий пенальти: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги первого матча «Зенита» после возвращения в Лигу Чемпионов.

AP Photo/Laurent Cipriani/ТАСС

Старт лигочемпионской кампании в Лионе стал для «Зенита» уже седьмым в истории. Понятно, что для больших европейских клубов с вековой историей цифра не впечатляющая, но с учетом того, что новая эпоха относительного газового благосостояния началась совсем недавно, чуть более 10 лет назад, и семь заходов выглядят неплохо. У «Лиона» статистика куда основательней: 16 групповых этапов, из которых 4 — за последние 5 лет. В прошлом розыгрыше французы дошли до 1/8 финала. 3 домашних матча в прошлом групповом «Лион» сыграл вничью: с «Хоффенхаймом», «Манчестер Сити» и «Шахтером». Все 3 — со счетом 2:2.

Первые матчи в группе у петербургского клуба в предыдущих розыгрышах были разными, но статистика до игры была не в пользу команды, которую теперь возглавляет Сергей Семак: только 2 победы и 4 поражения (разница забитых и пропущенных — 7-10). Половина стартовых матчей пришлась на Испанию: на Пиренейском полуострове «Зенита» начинал трижды (против «Малаги», «Атлетико» и «Валенсии»). Рейтинг бомбардиров первых встреч предсказуем: 4 раза забивал Халк, 2 — Витсель, 1 — Константин Зырянов, который во вторник уже в ранге главного тренера молодежной команды дебютировал в молодежной Лиге Чемпионов и свой матч проиграл на выезде 4:2.

Во французской Лиге 1, стартовавшей в начале августа, «Лион» провел 5 матчей: разгромил «Монако» с Александром Головиным и «Анже», проиграл «Монпелье» и дважды сыграл вничью, с «Бордо» и «Амьеном» (разница забитые-пропущенные 12-4). В это воскресенье, после встречи с «Зенитом», футболистов из Лиона ждет домашний матч с грозой французского чемпионата парижским ПСЖ. Напомним, что в сезоне 2005-2006 нынешний главный тренер «Зенита» провел один веселый сезон в составе парижан и выигрывал в качестве футболиста у «Лиона».

Стартовый состав удивил петербургских любителей футбола тактическим перестроением. Впервые в старте появились новички «Зенита» Йордан Осорио и Вячеслав Караваев и формально — аж 6 защитников: помимо новобранцев тренерский штаб доверил место в старте Ярославу Ракицкому, Браниславу Ивановичу, Дугласу Сантосу и Юрию Жиркову. В центре поля номинально расположились Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, в нападении — Сердар Азмун и Артем Дзюба. В воротах — незаменимый Андрей Лунев.

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По ходу матча стало понятно, что Семак действительно предпочел изменить схему, но сыграл, конечно, не в 6, а в 5 защитников: Осорио, Ракицкий, Иванович вышли в роли центральных защитников, Караваев — на правом фланге, двужильный Жирков, для которого этот матч стал 4-ым за 10 дней, – слева. Пару опорных составили Сантос с Барриосом. Есть основания полагать, что именно такой сверхоборонительный состав станет для «Зенита» основным в Лиге Чемпионов.

«Наша оборонительная линия более возрастная, играть с быстрыми футболистами было сложнее», – объяснил после игры Сергей Семак своё решение.

«Лион» – самая бьющая команда прошлого сезона во Франции, в среднем французы наносили 17,7 ударов за матч и по ходу предыдущего чемпионата завоевали бронзовые медали, что по меркам турнира, в котором выступает ПСЖ, равносильно серебру.

Естественно, «Лион» начал матч с позиции силы: у «Зенита» редко получалось переходить центр поля, у французов по итогам первого тайма вышло на 100 передач больше. По меркам Лиги Чемпионов это большая разница. Петербургский клуб огрызался редко и не сказать, чтобы метко. Пару ударов нанес по воротам «Лиона» Азмун, но выстрелам иранца катастрофически не хватало точности.

Тем не менее именно Азмун после изящной двойки с Дзюбой вывалился один на один и был точен. Отдельно отметим, что незадолго до этого иранский нападающий нарушил правила, получил желтую карточку и травму, еле вернулся на поле, но все-таки в решающий момент был точен. К слову, в этом сезоне Азмун уже забивал после получения травмы: на стадионе «Фишт», в матче против «Сочи».

Угол статистики: гол Азмуна стал первым официальным взятием ворот этого розыгрыша Лиги Чемпионов: бОльшая часть команд играла после встречи «Лион»-«Зенит».

Второй тайм начался с замены: все-таки Сердар не смог продолжить матч, его заменил Магомед Оздоев. Именно об ингуша споткнулся голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай. Со стороны могло показаться, что полузащитник «Лиона» начал падать за шаг до контакта с Оздоевым, но главный арбитр матча англичанин Майкл Оливер без сомнений указал на 11-метровую отметку. Бить вызвался сам голландец и был точен: Лунев угадал угол, но сильный удар прошел прямо под штангу.

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Во втором тайме команды обменялись голевыми моментами: после скидки Дзюбы на Оздоева чудеса реакции продемонстрировал вратарь хозяев Антони Лопеш. Жефф Рен-Аделаид с близкого расстояния внешней стороной стопы пробил мимо створа Лунева.

«Думаю, результат справедлив. Обидно, что пропустили с пенальти, который сами себе организовали. Пропустить с игры было бы не так обидно. И у нас, и у «Лиона» были моменты. Мы могли выжать из них голы. С точки зрения контроля мяча «Лион» играл — лучше. С точки зрения создания моментов — результат сопоставим. Что касается будущего – иллюзий не питаем. Будем идти от игры к игре. Все матчи очень сложные, потому что уровень команд сопоставим», – скажет после игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"