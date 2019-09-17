«Это живой организм». Путин готов обсуждать изменения избирательного законодательства

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть изменения выборной системы. Об этом он заявил 17 сентября на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Мы постоянно с Вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», – сказал Путин.

Зюганов в ответ уточнил, что у КПРФ «есть хорошие идеи поправок». «Нам надо выстроить цельную хорошую систему, где бы было и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», – подчеркнул Зюганов.

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Напомним, одним из последних нововведений было электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Однако глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила, что в ходе голосования наблюдались нарушения, которые пока не позволяют распространить эту идею на всю страну.

Отметим, выборы в Москве вызвали волну протестов из-за недопуска к ним оппозиционных кандидатов, однако эту проблему Путин и Зюганов не обсуждали — по крайней мере, судя по открытой части встречи, краткую стенограмму которой опубликовали на сайте Кремля.