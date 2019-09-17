Верховный суд признал снегопад уважительной причиной для прогула

Верховный суд России поддержал сотрудницу московского НИИ, которую уволили позапрошлой зимой за прогул из-за снегопада. ВС отменил решение суда первой инстанции, признавшего действия работодателя законными.

Как пишет РБК 17 сентября, история произошла 3 февраля 2018 года. Женщина вместе со своим ребёнком выехала на машине в Мытищинский район. В выходные начался такой сильный снегопад, что она не смогла вернуться в столицу к понедельнику, чтобы выйти на работу. Работодатель не стал закрывать глаза на прогул и уволил подчинённую.

В начале марта женщина подала иск в Тимирязевский районный суд о восстановлении ее на работе. Однако суд счел решение об увольнении законным и отказал в удовлетворении иска. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда позднее подтвердила решение первой инстанции.

Но москвичка не стала сдаваться и обратилась с жалобой в Верховный суд. Тот пришёл к выводу, что женщина не вышла на работу по независящим от неё причинам. Чтобы доказать это, уволенная предоставила акт о подтверждении факта неочищения 5 февраля дороги в деревне Фелисово Мытищинского района, подтвержденный коммунальщиками. В то же время она оформляла заявку в сельское поселение на трактор для очистки дорог, однако тот не приехал. Выезд из деревни был очищен лишь 5 февраля 2018 года с 16 до 17 часов, следовало из акта. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.