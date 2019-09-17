«Зенит» из-за пенальти упустил победу на старте Лиги чемпионов

Вничью завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион». Команды во время игры, проходившей 17 сентября во Франции, забили по одному мячу.

За «Зенит» на 41-й минуте забил Сердар Азмун, хотя незадолго до этого он получил травму и собирался уходить на замену. Во втором тайме Азмун вышел на поле, но вскоре все-таки попросил замену. Вместо него вышел Магомед Оздоев. На 50-й минуте Оздоев сбил в своей штрафной Мемфиса Депайа, за что был назначен пенальти. 11-метровый реализовал сам Депай, сравняв счет.

Отметим, что за ничьи на групповом этапе Лиги чемпионов полагается 0,9 млн евро, а за победу — 2,7 млн.

Следующий матч «Зенит» проведет 21 сентября в Петербурге в рамках РПЛ против «Рубина».