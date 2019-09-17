Суд конфисковал у бывшего главы подмосковного района имущества на 9 млрд рублей. Среди прочего — два детсада и поликлинику

Клинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и членов его семьи. Об этом 17 сентября сообщили в надзорном ведомстве.

Всего конфискованы 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей «денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества». Общую стоимость изъятого в Генпрокуратуре оценили в 9 млрд рублей. Причем перечень конфискованного выглядит довольно необычно.

«Российской Федерации возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды г. Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда», – говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, Александр Постригань возглавлял Клинский район с 1992 по 2014 годы. Затем три года он был местным депутатом. Задержали его в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий и подлоге при сдаче жилого дома. В Генпрокуратуре уточняют, что Постригань якобы помогал своему сыну в предпринимательской деятельности «путем использования властных полномочий главы района». По данным следствия, он также фиктивно оформлял на подконтрольных лиц имущество, которое скрывал от контролирующих органов — например, базу отдыха в Астрахани.