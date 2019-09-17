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Авто
17.09.2019 23:03
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Маск добил Porsche. Tesla в Нюрбургринге устроила сражение под тяжелыми облаками

Tesla, похоже, сумела отвоевать себе титул, который у нее отняла Porsche. В конце августа прототип электромобиля Porsche Taycan установил рекорд скорости для четырехдверных седанов на знаменитой 20-километровой «Северной Петле» трассы Нюрбургринг. Илон Маск заявил тогда, что он этого так не оставит.

По словам анонимных свидетелей, которые приводит 17 сентября издание Electrek, специально подготовленный прототип Tesla Model S в ходе предварительных заездов показал на той же трассе время 7 минут 23 секунды, таким образом почти на 20 секунд улучшив результат Porsche. При этом, по словам очевидцев, погодные условия были хуже, чем при заездах Taycan: над трассой сгущались тяжелые облака, и температура не превышала 18 градусов.

Tesla фактически еще в августе побила рекорд скорости Porsche, правда, это было на трассе Лагуна Сека в Калифорнии. Прототип новой модификации Model S с именной трансмиссией и тремя моторами (нынешние Tesla выпускаются с двумя и четырьмя двигателями) показал на американской трассе более высокую среднюю скорость, чем немецкий автомобиль.

Но этот рекорд Маск «не засчитал», поскольку чтобы ни у кого не возникло сомнений, побить Porsche надо было на той же трассе Нюрбургринг. Однако несмотря на то, что другой, специально подготовленный «для Европы» прототип был доставлен в Германию быстро, у Tesla ушло довольно много времени для настройки его под температурные условия и особенности «Северной Петли».

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На самом деле, заезды на Nordschleife преследуют цель не столько вернуть себе рекорд, сколько протестировать модернизированную Model S. Изменения в ней коснулись не только ходовой и количества моторов — на немецкой  трассе тестируется невиданный до сих пор семиместный вариант электрического седана. Также автомобиль получил новую переднюю панель (там, где у бензиновых автомобилей решетка радиатора) и «странной конструкции» задний спойлер.

Официально результаты тестов пока не оглашались, но эксперты считают, что рекордные заезды могут пройти в ближайшие дни.

Седан Porsche Taycan, первый полностью электрический автомобиль знаменитой немецкой марки, был официально представлен публике в начале сентября. Специалисты сразу окрестили его «основным конкурентом Tesla Model S», поскольку по многим характеристикам эти машины схожи. Однако Porsche имеет гораздо более высокую репутацию, чем американская компания, и это было сочтено серьезным рыночным преимуществом. Для Tesla и лично для Маска теперь крайне важно доказать, что его автомобили как минимум не хуже и уж точно не медленнее немецкого конкурента.

 

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