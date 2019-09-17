«Само правосудие превращается в насмешку». Священнослужители РПЦ требуют пересмотра приговоров по «московскому делу»

Около четырёх десятков священнослужителей Русской православной церкви подписались под открытым письмом в защиту фигурантов «московского дела». Текст письма опубликован 17 сентября на сайте издания «Православие и мир». Двое из оставивших свои имена — петербургские священники.

Представители РПЦ требуют пересмотра приговоров для семи фигурантов дела. Авторы письма питают надежду, что с ожидающих суда обвинения снимут. Отдельно подписанты обратили внимание на дело Константина Котова, приговорённого к четырём годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Священнослужители назвали приговор «беспрецедентно жестоким наказанием» и выразили недоумение по поводу отказа судьи приобщить видеозапись, которая доказывает невиновность Котова и противоречит показаниям полиции.

Авторы письма подчеркнули, что категорически выступают против любого проявления насилия как со стороны протестующих, так и со стороны представителей власти.

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и „массовый беспорядок«», — говорится в письме.

Среди подписавшихся есть двое петербургских священнослужителей. Это протоиерей Георгий Иоффе и протоиерей Александр Степанов. Оба числятся за Выборгским округом Санкт-Петербургской епархии.