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Общество
17.09.2019 21:29
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«Само правосудие превращается в насмешку». Священнослужители РПЦ требуют пересмотра приговоров по «московскому делу»

Около четырёх десятков священнослужителей Русской православной церкви подписались под открытым письмом в защиту фигурантов «московского дела». Текст письма опубликован 17 сентября на сайте издания «Православие и мир». Двое из оставивших свои имена — петербургские священники.  

Представители РПЦ требуют пересмотра приговоров для семи фигурантов дела. Авторы письма питают надежду, что с ожидающих суда обвинения снимут. Отдельно подписанты обратили внимание на дело Константина Котова, приговорённого к четырём годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Священнослужители назвали приговор «беспрецедентно жестоким наказанием» и выразили недоумение по поводу отказа судьи приобщить видеозапись, которая доказывает невиновность Котова и противоречит показаниям полиции.  

Авторы письма подчеркнули, что категорически выступают против любого проявления насилия как со стороны протестующих, так и со стороны представителей власти.

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и „массовый беспорядок«», — говорится в письме. 

Среди подписавшихся есть двое петербургских священнослужителей. Это протоиерей Георгий Иоффе и протоиерей Александр Степанов. Оба числятся за Выборгским округом Санкт-Петербургской епархии. 

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Справка:

27 июля в столице прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Были вынесены первые приговоры, некоторые из них достаточно серьезные. Например, москвич Данила Беглец получил 2 года колонии за то, что толкнул полицейского. Другому участнику, Ивану Подкопаеву, дали три года колонии за распылённый газовый баллончик. Константин Котов получил четыре года колонии за трехкратное нарушение правил проведения митинга. 17 сентября десятитысячный штраф назначили дизайнеру Константину Коновалову, которому при задержании полиция сломала ногу. С некоторых фигурантов обвинения были сняты. Большой общественный резонанс вызвало дело актера Павла Устинова, якобы вывихнувшего руку росгвардейцу и получившего за это три с половиной года заключения. За него заступились многие коллеги по цеху. 

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