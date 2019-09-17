Американец продает Bugatti за странную сумму. Потому что это не совсем тот Bugatti

Пожелавший остаться анонимным житель Флориды разместил в Интернете объявление о продаже Bugatti Veyron 2012 года выпуска по цене около 125 тысяч долларов – при том, что цена такого спорткара обычно доходит до 2,5 миллиона. Впрочем, пользователи Craiglist (аналог нашего Avito) быстро раскусили, в чем тут фокус — мелким шрифтом в описании автомобиля было добавлено слово «реплика».

На самом деле это никакой не Veyron, а качественно переделанный под знаменитый спорткар Mercury Cougar 2002 года выпуска, пишет Car and Driver. Продавец уверяет, что при переделке старался максимально следовать образцу как снаружи, так и внутри, вплоть до аналоговых часов в салоне. Переделка обошлась в 90 тысяч долларов, но зато у этого «Вейрона» даже антикрыло выдвигается как у настоящего.

По мнению Car and Driver, неспециалист с трудом сможет отличить эту реплику от оригинала. Специалист же сразу обратит внимание на другие колесные диски и полное отсутствие углепластиковых деталей, столь характерных для настоящего Bugatti. Правда, даже неспециалист заметит разницу, как только машина начнет двигаться: все-таки 170-сильный 2,5 литровый V-6 от Mercury/Ford и звучит, и тянет не так, как 1200-сильный фольксвагеновский восьмилитровый W-16 с четырьмя турбинами.

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Понятно, что хозяин потратил на переделку почти сотню тысяч долларов, но все-таки Mercury, как ни крути, остается всего лишь одним из брендов Ford, а Cougar — фактически купе «на базе» Mondeo. Поэтому, несмотря на «ливрею» знаменитого суперкара, цена в 125 тысяч долларов для «Форда» 2002 года рождения (пусть даже переделанного и обновленного в 2012-м) кажется, мягко говоря, немного завышенной.

Но с другой стороны, не у всех поклонников Bugatti портмоне настолько толстое, что за подкладкой найдутся лишние 2 миллиона для покупки оригинального Veyron. А для того, чтобы покрасоваться на тусовке, хватит и реплики.