Видео смертельного ДТП отвечает на вопрос, как велосипедист мог не заметить пешехода. Причина – в руке

ДТП с велосипедистом и пешеходом на Загородном проспекте 1 сентября зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись 17 сентября публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что велосипедист – худощавый мужчина, молодой или среднего возраста. Кроме того, скриншоты дают понять, почему он не заметил выходящего на дорогу человека. Потому что смотрел не на дорогу, а в смартфон.

ДТП произошло, напомним, 1 сентября около 10:30 на Загородном, 1. По данным ГИБДД, неустановленный велосипедист в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 72-летнего пешехода (мужчину 1945 года рождения).

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Велосипедист с места ДТП скрылся. Пострадавший же был доставлен в больницу, затем впал в кому. 14 сентября он скончался.

Отдел розыска ОГИБДД по Центральному району ищет виновника и просит очевидцев откликнуться. Можно позвонить по телефонам: +7 (921) 415-28-28; 573-50-70, или придти в отдел по адресу: улица Маяковского, 37, каб. 204-205 в приёмные часы (понедельник, четверг с 15:00 до 18:00; вторник, пятница с 10:00 до 13:00).