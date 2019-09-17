Настоящая петербургская свадьба. Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой тайком собирали московских гостей в Юсуповском

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Десятки знаменитостей приехали из столицы в Петербург на свадебное торжество актера, режиссера и продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.



Документально отношения были оформлены накануне в узком кругу, а вечеринку решили устроить в родном городе невесты. Место не разглашалось до самого вечера 17 сентября. Было только известно, что пара сняла для встречи с гостями старинный особняк 18 века в центре Северной столицы. Журналисты курсировали между особняками в окрестностях Невского, пока не выяснилось, что красная дорожка раскатана у Юсуповского дворца.

К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице. Как передает корреспондент «Фонтанки», к моменту кворума красная дорожка превратилась в алое болото.

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Среди приглашенных были как друзья детства Бондарчука — Филипп Янковский и Антон Табаков, так и подружки невесты — актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова. В фотообъективы попали: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Антон Златопольский, глава группы «Боско» Михаил Куснирович, продюсеры Александр Роднянский и Илья Стюарт, племянник Бондарчука, актер Константин Крюков, дочь первого российского президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем, а также молодожены Собчак и Богомолов. Пришел на свадьбу отца и сын Бондарчука Сергей.

В 2015 году Федор и Светлана Бондарчук после нескольких десятилетий семейной жизни заявили о мирном расставании. Практически сразу стало известно о новой фаворитке режиссера.