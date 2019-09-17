Петербург снова стоял в рекордных пробках. В соцсетях возмущённых горожан стыдят: «Только о себе думаете»

Притом что днём 17 сентября дороги Петербурга не были загружены выше нормы, вечером максимум достиг 8 баллов, как и накануне, когда пробки стали рекордными. До вчерашнего дня в сентябре вечерний максимум не превышал 7 баллов.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», самыми загруженными магистралями вечером стали Ленинский проспект к Московскому (9 баллов), Московский проспект из центра (8 баллов), проспект Стачек из центра (8 баллов) – все на юге города.

На юге и в центре пробки прописались со вчерашнего дня, когда в город прибыла делегация из КНР во главе с премьером Госсовета Ли Кэцяном, который встречается с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Около 18:30 в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появился пост о перекрытии КАД в районе Пулковского шоссе, и посыпалось: «Московский стоит наглухо. Уже как час на одном месте!», «Благодатную тоже перекрыли, кортеж огромный проехал, больше 20 машин сопровождение насчитал», «Я с Васьки в аэропорт за мужем. Вместо 25 минут обычных 1 час 15 минут ехала». Но встречаются и «белые вороны»: «Вам не стыдно? Люди приезжают решать проблемы страны, города, а вам не подождать, только о себе думаете, метро выбирайте, и пробки не будет, а то зажили хорошо, сразу недовольны».

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Однако вернёмся к статистике «Яндекс.Пробок». Не характерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей: Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в центр (7 баллов, что на 4 балла выше обычного), Московский проспект из центра (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Четыре из пяти крупнейших пробок за день – вечерние:

18:40, внутренняя сторона КАД, 9 км, от поста ГИБДД до Дачного проспекта. Пробка продержалась 40 минут.

18:49, Биржевая площадь, Дворцовый мост, Дворцовая площадь, Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, 7,2 км, от Дворцового моста до Новочеркасского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

19:22, внешняя сторона КАД и Большой Обуховский мост (вантовый), 6,7 км, от поста ГИБДД до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

8:42, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 50 минут.

19:19, Пулковское шоссе, 5,7 км, от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Оператор ЗСД ООО «Магистраль северной столицы» предупреждал, что ограничения, вводимые профильными государственными органами, продлятся до 18 сентября.

Сейчас в городе уже «зелёные» 3 балла.