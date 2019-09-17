Организаторы: Митинг против фальсификации выборов в Петербурге собрал 500 человек

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Выразить протест против нарушениях на прошедших выборах в Петербурге на площадь Ленина 17 сентября вышли около пятисот человек, заявили «Фонтанке» организаторы митинга. Акция обошлась почти без происшествий: уже после ее окончания полицейские задержали, но вскоре отпустили одного активиста.

Со сцены перед протестующими выступили зампред петербургского штаба Алексея Навального Ольга Гусева, депутаты Заксобрания Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев, а также победившие на муниципальных выборах оппозиционные политики и активисты, которых не допустили до участия в кампании.

Лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский пообещал требовать отмены результатов выборов во всех муниципалитетах, где оппозиционных кандидатов либо лишили права баллотироваться, либо поданные за них голоса приписали представителям власти. Беспартийный Максим Резник усомнился в легитимности губернатора. Привлечь к уголовной ответственности «фальсификаторов» призвал лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев: он заявил, что «результаты выборов — решение не юридическое, а политическое, и говоря: «Идите в суд», власти на самом деле посылают нас на другие три буквы».

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Ольга Гусева связала обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального и уголовные дела в их отношении с успехом «Умного голосования» — системы, которая призывала голосовать за кандидатов, не связанных с властью. «Мы победили и доказали всем, что «Единую Россию можно и нужно побороть. Но они украли у нас выборы — частично», — заявила она со сцены.

Выборы губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге прошли 8 сентября. С первых часов дня голосования и до сих пор не прекращаются сообщения о нарушениях со стороны избирательных комиссий. «Фонтанка» подробно писала о зафиксированных вбросах бюллетеней и аномально высоком проценте проголосовавших на дому, а также о расхождениях данных о числе голосов в протоколах и системе ГАС «Выборы».