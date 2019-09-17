В Ирландии селфи спасло девушку
Сделанное 28-летней жительницей зеленого острова фото помогло врачам спасти ей жизнь. О том, что она сделала снимок, девушка и не вспомнила.
Как пишет 17 сентября РИА Новости, отец нашел дочь в обмороке и вызвал скорую. Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок. Дело в том, что противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.
Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.
Врачи считают случившееся большой удачей.
Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.