В Ирландии селфи спасло девушку

Сделанное 28-летней жительницей зеленого острова фото помогло врачам спасти ей жизнь. О том, что она сделала снимок, девушка и не вспомнила.

Как пишет 17 сентября РИА Новости, отец нашел дочь в обмороке и вызвал скорую. Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок. Дело в том, что противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.

Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.

Врачи считают случившееся большой удачей.

Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.