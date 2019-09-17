3,5 года ни за что

Вчерашний день вошёл в историю России тем, что старая юридическая шутка «вы ударили мой кулак своим носом» стала дурной явью. Впервые приговорён к 3,5 годам лишения свободы очевидно невиновный человек.

Видео его «преступления» доступно всем: на нём во время протестного митинга семь хорошо экипированных бойцов беспричинно, немотивированно и крайне жестоко задерживают вышедшего из метро Павла Устинова. Сверхскорое следствие, затем такое же необычайно реактивное правосудие и колония.



Тверской районный суд Москвы, не дрогнув, согласился с версией следствия, которое обвинило актёра Устинова по ч.2 ст.318 УК РФ, то есть в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, к омоновцу, который задержал его на акции 3 августа. По ней Устинов оказал сопротивление, в результате чего омоновец якобы получил вывих плеча. На видео же хорошо видно, как человек спокойно выходит из метро, проходит несколько метров и сталкивается с четырьмя вооруженными бойцами. Те бросаются на него, он машинально отшатывается, его валят, подбегают еще несколько человек и всемером при помощи палок и берцев его задерживают.



По злой иронии судьбы днями ранее Выборгский гарнизонный военный суд приговорил к 4 годам колонии бывшего старшего оперуполномоченного петербургского УФСБ Илью Кирсанова, который во время обыска фигуранта уголовного дела причинил последнему тяжкие телесные повреждения.

Он признан виновным по п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий. Согласно приговору, Кирсанов 7 мая 2018 г. произвел обыск у Игоря Саликова в его доме под Выборгом, надел не оказавшему сопротивления бизнесмену наручники и, повалив его на пол, нанес в анальное отверстие удар нарезным стволом найденного в его кабинете карабина «Тигр», в результате чего потерпевший получил разрыв прямой кишки и мочевого пузыря.



Оба преступления – насилие к представителю власти и превышение полномочий должностным лицом с насилием – относятся к тяжким. Однако то, что совершил бывший сотрудник ФСБ, является гораздо более общественно опасным и наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, в то время как за то, что якобы сделал актёр, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.



В одном случае представитель власти наносит потерпевшему тяжкие увечья, после которых человек остается инвалидом, а в другом гражданин мирно, даже не участвует в акциях, а просто идёт по улице по своим делам, не применяя какого-либо насилия в отношении других граждан и представителей власти – при этом в обоих случаях суд назначает наказание в пределах 4 лет лишения свободы, что является очевидно несправедливым и противоречит принципам уголовного закона, а также общим началам назначения уголовного наказания.



Ещё раз – действия офицера ФСБ, явно превысившего полномочия и умышленно причинившего тяжкий вред находящемуся в беспомощном состоянии человеку, с причинением особых страданий, наказаны так же, как и нарушение правил проведения митинга, в ходе которого вообще никого не покалечили.

Похоже ли это на справедливость, даже при условии доказанности преступления?



Справедливость хоть и кажется абстрактной категорией, но только не в уголовном законе, который неоднократно требует от правосудия её родимой.

«Наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» – это принцип справедливости.

Правила назначения наказания гласят: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части, и с учетом положений Общей части УК. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи».



Поэтому, при всей кажущейся абстрактности понятия справедливости, есть вполне определяемые границы судейского усмотрения, позволяющие дать оценку конкретному приговору.



И пресловутая справедливость наказания как соразмерность деяния и воздаяния достигается в два этапа.



Первый. Правильная квалификация преступления, то есть, решение вопроса о том, было ли преступление, и определение нормы кодекса, по которой это преступление наказуемо. На этом этапе условия и пределы ответственности определены законодателем.



Второй. Правильное определение конкретного размера наказания за совершённое преступление в рамках санкции указанной статьи, поскольку все они содержат определенные пределы – от и до или просто «до». На этом же этапе само наказание строго индивидуально определяется уже судом.



Оценивать справедливость приговора «со стороны», то есть не будучи участником процесса с точки зрения правильности квалификации чуть проще, так как достаточно достоверно знать фабулу дела. Оценивать справедливость индивидуализации наказания сложнее – для этого нужно изучить личность виновного и даже порой посмотреть ему в глаза.



Однако в случае Устинова достижение справедливости уже на первом этапе явно пошло не так и не туда. В сторону искусственной криминализации непреступных действий и, соответственно, ошибочной их квалификации.

Его осудили за применение насилия в отношении представителя власти. При этом видеосвидетельства и свидетели подтверждают, что он не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. Он не подчинился их насильственным действиям, на что имел законное право: каждый вправе защищать свои жизнь, здоровье и достоинство, в том числе и тогда, когда на них посягают представители власти.

Очень важно различать «неповиновение» и «сопротивление». Сопротивление, которое может выражаться в применении насилия, представляет собой активные действия. Например, если бы Устинов ударом кулака или приемом самбо сбил бы с ног ринувшихся к нему омоновцев. Неповиновение – это неподчинение требованиям. Причём не любым требованиям, а только законным. На той же видеозаписи видно, что Устинов пытается избежать необоснованного применения к нему силы и уклониться от физических действий силовиков – сам сопротивления не оказывает и насилия не применяет.



И если с омоновцами в современной российской истории всё более-менее очевидно – такие как бывший командир бурятского ОМОНа, а ныне сенатор Мархаев, отказавшийся в своё время исполнять преступный приказ, умеющие думать перевелись, и кто будет воспитывать этих нынешних непонятно, то с постановленным приговором и последствиями для всех участников этого действа ничего не очевидно.



Вступившие и не вступившие в законную силу приговоры зачастую отменяются или изменяются. Людей сначала осуждают, потом оправдывают либо смягчают наказание. Но сами по себе неправильная квалификация преступления, несправедливое назначение наказания – не повод для привлечения к ответственности обвинителей и судей. Для того и существует инстанционная система, чтобы исправлять возможные ошибки.

При этом в УК есть статьи 299 – «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» и 305 – «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта». Закон предписывает ставить вопрос об ответственности в случае умышленных действий следователя или судьи, в том числе – заведомо необоснованного осуждения человека, когда все доказательства говорят о его невиновности, либо не подтверждают виновность, что юридически одно и то же. Это уже не халатное, небрежное отношение к собиранию и исследованию доказательств, а намеренное игнорирование фактических обстоятельств и требований закона.

И действия должностных лиц в таком случае содержат состав умышленного преступления. Как и в случае превышения должностным лицом своих полномочий, тем более – с применением насилия.

Таким действиям должна быть дана уголовно-правовая оценка – причём безотлагательно. Мы же согласны с тем, что у всякого преступления есть срок давности, а справедливость должна быть восстановлена как можно скорее?



Константин Добрынин

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper