«Яблоко», СР, КПРФ и ЛДПР попросили Памфилову привлечь Следственный комитет к ситуации в «Озере Долгом»

Руководители городских отделений партий СР, КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» обратились в Центризбирком с призывом привлечь Следственный комитет к ситуации с ИКМО «Озеро Долгое». Об этом 17 сентября сообщила лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

Руководители отделений четырех партий попросили главу ЦИК Эллу Памфилову обеспечить возможность проведения проверки в присутствии членов Горизбиркома, ИКМО и кандидатов бюллетеней, которые хранятся в ИКМО «Озеро Долгое». Кроме того, направить материалы для проверки действий муниципального избиркома, которые повлекли за собой бурную ночь с участием полиции и МЧС, в Следственный комитет.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября кандидаты в депутаты от различных партий (за исключением «Единой России») и член комиссии с правом решающего голоса потребовали от председателя муниципального избиркома Галины Светловой продемонстрировать, что бюллетени за опечатанной дверью хранятся надлежащим образом. И получили отказ.

«Осаду» прерывал приезд пожарных и попытки полиции освободить комиссию от всех заинтересованных. Правоохранители же и нарушили договоренность совместной охраны опечатанной двери, за которой находится каморка с бюллетенями. Депутата «Автово» Илью Шмакова задержали в применением физической силы.

В течение последних пяти дней кандидаты бессменно охраняют запертое помещение ИКМО из опасения, что без присмотра избирательная документация может быть фальсифицирована