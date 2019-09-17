«Клянусь уважать и охранять права и свободы человека». Александр Беглов приносит присягу – прямая трансляция

Руководитель Петербурга Александр Беглов, который победил на выборах с результатом 64,44%, официально вступает в должность губернатора.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Перед депутатами Заксобрания, уставными судьями и почетными гражданами Петербурга Александр Беглов приносит присягу. «Вступая в должность Губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», – такой текст во время инаугурации, согласно городскому уставу, должен произнести новый губернатор.