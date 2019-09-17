Госдума попросит Минтранс смягчить правила провоза ручной клади

Письмо с предложением смягчить нормативы размера ручной клади, которую можно бесплатно перевозить на российских авиалиниях, направил 17 сентября депутат Госдумы Евгений Ревенко министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгению Москвичеву. Об этом сообщают РИА Новости.

Законодатель просит изменить приказ Минтранса относительно минимальных габаритов ручной клади, которую можно провозить бесплатно. Ревернко предлагает предусмотреть возможное отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований. При этом общий вес ручной клади не должен превышать лимит ее бесплатного провоза.

Подчеркивается, что ранее широкий общественный резонанс вызвала история, произошедшая в московском аэропорту Внуково. Сотрудники сервисной службы отказывались пускать пассажирку на рейс до Чебоксар в связи с якобы превышением лимита размера ручной клади.