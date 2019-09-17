ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД

В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения. Статистику дорожной полиции 17 сентября цитирует «Российская газета».

Если за весь прошлый год было зафиксировано 39 ДТП с участием «персональных электрических средств передвижения малой мощности», в которых пострадали 40 человек, то только за полгода 2019 года было уже 40 подобных ДТП, в которых погибли двое и 39 ранены.

При этом все пользователи средств передвижений на электротяге не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения и ответственность за нарушение дорожных правил несут как пешеходы, а это всего лишь предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Если же автомобиль наезжает на человека на электросамокате, то пострадавший тоже считается пешеходом.

В ГИБДД решили исправить ситуацию и вынести проблему на общественное обсуждение. На официальном сайте ГИБДД стартует социологический опрос, в котором респондентам предложено определить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев электрических средств передвижения.