Против многобожия и неверия. Роскомнадзор потребовал от правозащитников удалить статью об обходе блокировок двухлетней давности

Роскомнадзор потребовал от «Команды 29» удалить статью про обход блокировок, размещенную на сайте. Материал никого не беспокоил два с половиной года.

О требовании 17 сентября сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта Иван Павлов. Он уточнил, что письмо от РКН пришло в ночь на вторник. В уведомлении говорилось, что статья «Как обойти блокировки сайтов» внесена в реестр запрещенной информации на основании решения Кировского районного суда Саратова. Решение суда опубликовано на сайте «Судебные и нормативные акты РФ». В нем говорится, что материал необходимо удалить, так как пользователи с помощью этой инструкции могут получить доступ к книге «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия», признанной экстремистской.

«Честно говоря, инструкцию мы давно планировали обновить — так что будем считать, Роскомнадзор напомнил нам о необходимости поддержания материалов актуальными. Выпустим новый — и пусть, если захотят, снова его два года запрещают. Ну а судиться с Роскомнадзором смысла мы не видим — мы можем направить эти ресурсы на куда более важные дела», — заявил Павлов.

Днём ранее Роскомнадзор уведомил издание «Лайфхакер» о внесении видео «Как обойти блокировку сайтов и трекеров» в реестр запрещенной информации. Решение об этом также принял Кировский суд Саратова на том же основании.