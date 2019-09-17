«Зенит» назвал состав на первый матч в Лиге чемпионов
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Игра пройдет во вторник, 17 сентября, в Лионе.
Стартовый состав «Зенита» на первый матч группового этапа @ChampionsLeague!#ЛионЗенит pic.twitter.com/uCgA1g9QUH— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 17, 2019
С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Олег Шатов.
Матч начнется в 19.55 по московскому времени.