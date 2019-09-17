Три сотни протестующих и с десяток полицейских машин с сотрудниками. Все участники митинга на площади Ленина мокнут под дождем

На площади Ленина в Петербурге, где в ближайшие минуты начнется митинг против фальсификации выборов, собралось около трехсот человек, передает корреспондент «Фонтанки». Протестующие мокнут под дождем. По периметру площади — примерно пятьдесят сотрудников правоохранительных органов и больше десяти полицейских автомобилей.

Среди собравшихся на митинге депутаты Заксобрания Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова. Участники митинга держат плакаты с лозунгами: «Я в бешенстве!», «Здесь выбираем мы», «Я имею право на выбор».

С инициативой провести митинг накануне принесения присяги Александра Беглова выступили сразу несколько оппозиционных политиков. Среди них зампред петербургского штаба Алексея Навального Ольга Гусева, депутаты Заксобрания Максим Резник (беспартийный), Борис Вишневский («Яблоко») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), а также один из руководителей муниципальной кампании «Партии роста» Владимир Волохонский, координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Они призвали петербуржцев выразить протест против, как они считают, фальсификации результатов муниципальных и губернаторских выборов, которые прошли в Петербурге 8 сентября. Ещё одна тема публичной акции — призыв остановить политические репрессии.