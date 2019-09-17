«Фонтанка» с помощью читателей определит самые полезные компании и влиятельных людей Петербурга. Дан старт премии «Признание и Влияние»

«Фонтанка» дает старт ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Цель проекта — определить самые полезные для нашего города компании, назвать бренды и предпринимателей, которые каждый день делают жизнь горожан лучше, а Петербург более комфортным и удобным для жизни.

Называть лучших из лучших «Фонтанка» будет с помощью сотен тысяч читателей. Вы можете не только выдвинуть на соискание премии свои любимые бренды, но и проголосовать за них, когда на финальном этапе они будут соревноваться за первенство.

Следить за тем, как происходит соревнование участников, удобнее всего на специальной интернет-площадке проекта.

Читатели «Фонтанки» проголосуют за лучших в следующих номинациях:

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1. Торгово-развлекательный комплекс (ТРК)

2. Супермаркет (сетевые проекты)

3. Высшее учебное заведение

4. Банк

5. Общественное пространство, парк и развлечения

6. Оператор сотовой связи и интернета

7. АЗС (СЕТИ)

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8. Булочная-кондитерская

9. Такси и каршеринг

10. Аптека

11. Спорт-клуб и фитнес

12. Лучший работодатель Санкт-Петербурга

На первом этапе, начиная с сегодняшнего дня, вы можете предложить в этих номинациях наиболее достойные имена. Называйте тех, кто вам нравится, кого можно привести в пример как профессионалов своего дела. Этап выдвижения продлится месяц. С 16 октября начнется 2-й этап: онлайн-голосование по шорт-листу, сформированному в каждой номинации на основе заявок наших читателей. Таким образом и будут определены лауреаты премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Параллельно с народным голосованием «Фонтанка» и журнал «Город 812» традиционно объявят самых влиятельных персон в общественной жизни Петербурга. В этом году награждение будет проходить в следующих номинациях:

1. Самые влиятельные в петербургской культуре

2. Самые влиятельные на рынке коммуникаций и GR

3. Самые влиятельные бизнесмены Петербурга

4. Самые влиятельные среди управляющих предприятий и организаций Петербурга

5. Самые влиятельные на строительном рынке Петербурга

Победители премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» будут объявлены 12 декабря 2019 года на церемонии награждения в Главном штабе Эрмитажа.