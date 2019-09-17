ФСБ задержала более восьмидесяти северокорейских браконьеров. Ранее они атаковали российских пограничников

Российские пограничники задержали более 80 граждан Северной Кореи, занимавшихся браконьерством в Японском море. Об этом 17 сентября пишет ТАСС.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейских браконьеров пресечена», – сообщили изданию в ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на российских пограничников. Трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает РИА Новости, временный поверенный посольства КНДР был вызван в МИД РФ после этого инцидента. Он провел там более часа, а на выходе отказался от комментариев.