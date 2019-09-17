В нападении на иностранца в Петербурге СК увидел национальный мотив. «Фонтанка» рассказывает о главном подозреваемом

Нападение московских скинхедов на гражданина Узбекистана в Петербурге вылилось в уголовное дело о покушении на убийство по национальным мотивам. Об этом вечером 17 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Отмечается, что в данный момент следователи проверяют информацию о совершении задержанными аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных и предъявлении им обвинения. «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили, что материалы по этому делу в районный суд Красногвардейского района ещё не поступали.

Нападение на гражданина Узбекистана произошло в ночь на 17 сентября на Среднеохтинском проспекте в районе дома 16/27. По уточнённой информации «Фонтанки», четверо молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет с ультраправыми взглядами приехали в выходные на своём стареньком внедорожнике из Москвы в Петербург. Вечером в понедельник двигатель авто заглох. Пока двое москвичей пытались реанимировать машину, остальные вышли на Среднеохтинский проспект, где и встретились с представителем азиатской республики, с которым якобы вступили в конфликт.

Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, за нож схватился 24-летний скинхед. Якобы именно он нанёс иностранцу ножевые ранения, после которых тот отправился в реанимацию. Второй участник нападения мог использовать баллончик.

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О главном подозреваемом — 24-летнем Романе Кулёве — известно немного, страницу во «ВКонтакте» он предусмотрительно удалил. Однако именно этот молодой человек удивил правоохранителей своим расписанным правыми татуировками телом. На руках есть и «мёртвая голова», и символика Schutzstaffeln (немецких отрядов охраны), и тривиальная свастика. В интернете Кулёв упоминается как студент МГТУ им. Баумана и как один из задержанных на «Русском марше» в Люблино в ноябре 2017 года. Также на фото из полиции на молодом человеке красуется футболка с надписью «Нет ножа – нет жизни» от украинского бренда, поддерживающего «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).