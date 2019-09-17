Случай из практики. Как мог выглядеть приговор актеру Устинову, если бы его судили в Петербурге

Накануне в Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии. При его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо. Сегодня в Петербурге активист Михаил Цакунов оправдан по идентичному делу. При его задержании полицейский повредил зуб.

Скриншот видео/vk.com

Приговор Устинову поднял общественность. Известные актеры устроили флешмоб в поддержку коллеги, 39 священнослужителей написали открытое письмо с просьбой пересмотреть судебные решения по так называемому «московскому делу». Юридическое обоснование народного гнева подоспело из Санкт-Петербурга. Горсуд точечно указал на нормы закона, защищающие человека в случае, если на него несутся силовики.

Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко, чья фамилия уже стала символом благодаря Ивану Урганту, решил, что Павел Устинов совершил применение насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности, и по части 2 статьи 318 УК РФ назначил наказание в виде реального срока.

Устинова 3 августа 2019 года задерживали у станции метро «Пушкинская» во время протестной акции. Четыре сотрудника Росгвардии подбежали к нему и попытались свалить с ног. Устинов попятился, два бойца потеряли равновесие и упали. 27-летний сержант Александр Лягин вывихнул руку. В основу приговора судья Криворучко положил активные действия Устинова: «дернулся... пытался скрыться… применяет силу корпуса... пытается вырваться… оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие».

Александр Лягин давал показания в качестве потерпевшего. Он изобразил актера как активного участника протеста, автора лозунгов про Путина, из-за чего возникла необходимость немедленного задержания.

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Александр Лягин, судя по его аккаунтам в социальных сетях и оглашенных в суде материалах, родился в октябре 1991 года в Пензе, поступил после школы на юридический факультет Пензенского госуниверситета, сменил учебу на службу в армии, в 2015 году поступил в ОМОН. Больше всего информации на его страницах посвящены службе и поиску знакомств.

Устинову Лягин и его сослуживцы не представлялись, основания для задержания не разъясняли. Свою молчаливую молниеносность омоновцы объяснили тем, что напряженная обстановка требовала от них «работать быстро».

Принятый в 2016 году федеральный закон «О войсках национальной гвардии» статьей 18 обязывает сотрудников перед применением физической силы представляться, предупреждать о своем намерении и предоставить возможность и время для выполнения законных требований. Обязанность с них снимается в том случае, «если промедление создает непосредственную угрозу жизни или здоровью гражданина или сотрудника войск национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия».

Видеозапись задержания актера опубликована в телеграм-каналах, замедленную версию с пояснениями выложила на своей странице сестра Устинова:

Подсудимый вину не признал. Утверждал, что у метро ждал друга, в руках держал телефон и наушники, в акции не участвовал, ничего не скандировал, оснований для его задержания не было, сопротивление не оказывал, а лишь пытался уйти от столкновения с набегавшими лицами в одинаковой форме. Знаки различий на омоновцах отсутствовали.

Оценку просмотренной видеозаписи с задержанием Устинова судья Криворучко не дал. Сослался на то, что она была получена непроцессуальным путем.

Тем временем в Петербурге заканчивался аналогичный процесс. Безработный Михаил Цакунов участвовал 5 мая 2018 года в акции «Он нам не царь» fontanka.ru/2018/08/30/048/. Свою причастность к митингу он не скрывал, держа в руках надувную утку желтого цвета – ставший легендарным символ протеста против коррупции fontanka.ru/2017/06/15/063/.

На Цакунова гурьбой бросились полицейские полка патрульно-постовой службы. Первым – аналогично Лягину из московского дела – подскочил сержант Александр Сухаруков. Цакунов – аналогично Устинову – начал отступать, а потом убегать. Его догнали и повалили. Сухаруков утверждал, что задержанный ему умышленно нанес удар кулаком. Сутолока с Цакуновым тоже была снята на видео.

Сухарукову диагностировали перелом коронковой части зуба, уголовное дело в отношении Цакунова возбудили по той же части 2 статьи 318 УК и тоже заключили под стражу. В СИЗО он провел почти год. В апреле 2019 года его освободили на подписку fontanka.ru/2019/04/26/088/. Дело переквалифицировали на часть 1, так как вреда здоровью сержанту Сухарукову экспертиза не усмотрела, зуб оказался мертвым. Тем не менее, фабула обвинения осталась прежней. Дзержинский районный суд приговорил Цакунова к штрафу 100 тысяч рублей и освободил от наказания в связи с содержанием под стражей.

Адвокат Павел Ясман подал апелляционную жалобу. Она рассматривалась 17 сентября 2019 года коллегией Санкт-Петербургского городского суда, председательствовала судья Светлана Ларионова.

Участие Цакунова в несанкционированном митинге не оспаривалось сторонами. Но это к предмету доказывания по делу не относится, решил суд. Не подвергал он сомнению и то, что сержант Сухаруков получил травму при исполнении, и даже допустил, что повреждение стало следствием контакта с Цакуновым.

Краеугольным оказался вопрос об умысле подсудимого. Горсуд обратил обратил внимание на статью 24 УК РФ «Формы вины». Она прямо указывает, что совершенное по неосторожности действие можно признавать преступлением лишь в тех случаях, что специально прописаны в конкретных статьях УК. 318-я статья не относится к преступлениям, которые можно совершить по неосторожности. Для ее применения обязателен умысел.

Сухаруков убеждал, что Цакунов умышленно ударил его в лицо. Петербургский суд не побрезговал изучением видеозаписи задержания и не нашел ничего, что бы свидетельствовало об акцентированном насилии. Другие свидетели утверждали, что Цакунов убегал, пятился, падал, но – не бил.

«Предусмотренное статьей 318 УК РФ деяние совершается только с прямым умыслом, то есть когда виновное лицо осознает, что применяет такое насилие, и желает наступления общественно-опасных последствий в виде физической боли, побоев или легкого вреда здоровью потерпевшего. Применение насилия по неосторожности в силу прямого указания статьи 24 УК РФ уголовной ответственности по статье 318 УК РФ не влечет. Бесспорные доказательства того, что Цакунов действовал с прямым умыслом на применение насилия в отношении представителя власти, отсутствуют, а все сомнения в этой части должны быть истолкованы в пользу осужденного», – указал суд в своем апелляционном приговоре и оправдал Цакунова за отсутствием в его действиях состава преступления, отказав также Сухарукову в возмещении материального ущерба – затрат на лечение зуба стоимостью 26 тысяч 110 рублей.

Свой приговор актер Павел Устинов тоже обжалует.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»