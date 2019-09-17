Сорок замечаний Ростехнадзора и срок до конца сентября. Что происходит на неоткрывшихся станциях Фрунзенского радиуса

Смольный сохраняет интригу с датой открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». «Фонтанка» выяснила, что именно мешает открыть Фрунзенский радиус.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

19 сентября истечет двухнедельный срок, который в качестве нового дедлайна для открытия Фрунзенского радиуса обозначил глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. За 3 дня до этой даты «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» осмотрели представители Ростехнадзора. После визита у них, по данным «Фонтанки», осталось 4 десятка претензий, что и помешало пока выдать заключение о соответствии станций.

В ОАО «Метрострой» подтвердили информацию о количестве замечаний. Дату запуска станций для пассажиров назвать затруднились. Как, собственно, и в Смольном. «Новые станции метро примут своих пассажиров в ближайшее время. О времени запуска станций будет сообщено дополнительно», – заявили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Когда врио губернатора Александр Беглов публично поделился своим решением попридержать открытие станций, в числе единственной причины он назвал безопасность. «Метро можно эксплуатировать, но только если это штатная ситуация. Если ситуация нештатная – в этом случае всё иначе. Поэтому мы продолжаем работу в тестовом режиме», – объяснил градоначальник.

Если говорить конкретно, то за этими словами могут скрываться проблемы с пожарной безопасностью, которые не устранены на 100 процентов до сих пор. В частности, в процессе монтажа и без пусконаладки находятся до сих пор сети наружного противопожарного водоснабжения на станциях, системы общеобменной вентиляции, а также системы дымоудаления. Это касается всех трех станций.

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В общей сложности в списке Ростехнадзора 2 десятка пунктов: разные системы или их элементы либо еще в процессе монтажа, либо еще даже не начинали устанавливаться. Среди замечаний есть и курьезные вещи. Например, на «Дунайской» и «Проспекте Славы» «Местрострой» смонтировал травалаторы не того типа, что были предусмотрены в проектной документации. Знакомый с нюансами строительства Фрунзенского радиуса собеседник «Фонтанки» объяснил, что сама по себе замена допустима, но она не была своевременно оформлена документально, поэтому у Ростехнадзора и возникли претензии.

Часть замечаний связана исключительно с бумагами. Например, «Метрострой» не представил документы, «подтверждающие применение материалов и изделий, обеспечивающих соответствие проектной документации и техническим регламентам на станциях и в перегонных тоннелях при монтаже систем водоотведения». Также Ростехнадзор не увидел сертификатов по некоторым участкам рельсов, накладок для них, рельсового скрепления.

Как на условиях конфиденциальности «Фонтанке» рассказали рабочие, на сроки производства работ серьезно повлияла политика ГУП «Петербургский метрополитен». С 6 сентября, сразу после срыва открытия Фрунзенского радиуса, госпредприятие ограничило доступ на «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» для метростроевцев и чиновников. «Люди работают, пускай они делают это так, как считают правильным. Пресса в этот процесс вмешиваться не должна», – комментировали в ГУП «Петербургский метрополитен».

Причем сложности начались задолго до не состоявшегося открытия. Сразу после того, как 19 июля от «Международной» до «Шушар» прошел пробный поезд, ГУП «Петербургский метрополитен» ввел первые ограничения. Так, для метростроителей был установлен сокращённый режим работы в перегонных тоннелях – с 21.00 до 09.00. Чуть позднее, госпредприятие подарило «Метрострою» еще 1 час дополнительный час для работы, а уже перед запуском станций позволило работать в круглосуточном режиме по выходным. До тех пор, пока «Петербургский метрополитен» не ввел свои ограничения, все работы можно было выполнять 24 часа в сутки. Несмотря на установленный 12-ти часовой график выполнение многих работ стало возможно только после того, как с контактного рельса снималось напряжение. Строители утверждают, что это 3-3,5 часа в сутки.

По данным с сайта госзакупок из 33,9 млрд рублей за Фрунзенский радиус на текущий момент «Метрострой» получил 31,7 млрд рублей. Как утверждают информированные собеседники нашего издания, заказчик — то есть городские власти – довольно долго ориентировали строителей на 19 сентября, однако в «Метрострое» не смогли гарантировать запуск и к этой дате. В кулуарах сейчас в качестве реального срока фигурирует конец сентября. Это бьется с графиком Ростехнадзора: до 30 сентября ведомство планирует выдать заключение о соответствии.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"