Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +11
$ 64.12р
70.60р
19:00 17.09.2019
Расширенный поиск

Город
17.09.2019 18:44
Печать

Сорок замечаний Ростехнадзора и срок до конца сентября. Что происходит на неоткрывшихся станциях Фрунзенского радиуса

Смольный сохраняет интригу с датой открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». «Фонтанка» выяснила, что именно мешает открыть Фрунзенский радиус.

Сорок замечаний Ростехнадзора и срок до конца сентября. Что происходит на неоткрывшихся станциях Фрунзенского радиуса

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

19 сентября истечет двухнедельный срок, который в качестве нового дедлайна для открытия Фрунзенского радиуса обозначил глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. За 3 дня до этой даты «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» осмотрели представители Ростехнадзора. После визита у них, по данным «Фонтанки», осталось 4 десятка претензий, что и помешало пока выдать заключение о соответствии станций. 

В ОАО «Метрострой» подтвердили информацию о количестве замечаний. Дату запуска станций для пассажиров назвать затруднились. Как, собственно, и в Смольном. «Новые станции метро примут своих пассажиров в ближайшее время. О времени запуска станций будет сообщено дополнительно», – заявили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Когда врио губернатора Александр Беглов публично поделился своим решением попридержать открытие станций, в числе единственной причины он назвал безопасность. «Метро можно эксплуатировать, но только если это штатная ситуация. Если ситуация нештатная – в этом случае всё иначе. Поэтому мы продолжаем работу в тестовом режиме», – объяснил градоначальник.

Если говорить конкретно, то за этими словами могут скрываться проблемы с пожарной безопасностью, которые не устранены на 100 процентов до сих пор. В частности, в процессе монтажа и без пусконаладки находятся до сих пор сети наружного противопожарного водоснабжения на станциях, системы общеобменной вентиляции, а также системы дымоудаления. Это касается всех трех станций. 

Реклама

В общей сложности в списке Ростехнадзора 2 десятка пунктов: разные системы или их элементы либо еще в процессе монтажа, либо еще даже не начинали устанавливаться. Среди замечаний есть и курьезные вещи. Например, на «Дунайской» и «Проспекте Славы» «Местрострой» смонтировал травалаторы не того типа, что были предусмотрены в проектной документации. Знакомый с нюансами строительства Фрунзенского радиуса собеседник «Фонтанки» объяснил, что сама по себе замена допустима, но она не была своевременно оформлена документально, поэтому у Ростехнадзора и возникли претензии. 

Часть замечаний связана исключительно с бумагами. Например, «Метрострой» не представил документы, «подтверждающие применение материалов и изделий, обеспечивающих соответствие проектной документации и техническим регламентам на станциях и в перегонных тоннелях при монтаже систем водоотведения». Также Ростехнадзор не увидел сертификатов по некоторым участкам рельсов, накладок для них, рельсового скрепления. 

Как на условиях конфиденциальности «Фонтанке» рассказали рабочие, на сроки производства работ серьезно повлияла политика ГУП «Петербургский метрополитен». С 6 сентября, сразу после срыва открытия Фрунзенского радиуса, госпредприятие ограничило доступ на «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» для метростроевцев и чиновников. «Люди работают, пускай они делают это так, как считают правильным. Пресса в этот процесс вмешиваться не должна», – комментировали в ГУП «Петербургский метрополитен». 

Причем сложности начались задолго до не состоявшегося открытия. Сразу после того, как 19 июля от «Международной» до «Шушар» прошел пробный поезд, ГУП «Петербургский метрополитен» ввел первые ограничения. Так, для метростроителей был установлен сокращённый режим работы в перегонных тоннелях – с 21.00 до 09.00. Чуть позднее, госпредприятие подарило «Метрострою» еще 1 час дополнительный час для работы, а уже перед запуском станций позволило работать в круглосуточном режиме по выходным. До тех пор, пока «Петербургский метрополитен» не ввел свои ограничения, все работы можно было выполнять 24 часа в сутки. Несмотря на установленный 12-ти часовой график выполнение многих работ стало возможно только после того, как с контактного рельса снималось напряжение. Строители утверждают, что это 3-3,5 часа в сутки. 

По данным с сайта госзакупок из 33,9 млрд рублей за Фрунзенский радиус на текущий момент «Метрострой» получил 31,7 млрд рублей. Как утверждают информированные собеседники нашего издания, заказчик — то есть городские власти – довольно долго ориентировали строителей на 19 сентября, однако в «Метрострое» не смогли гарантировать запуск и к этой дате. В кулуарах сейчас в качестве реального срока фигурирует конец сентября. Это бьется с графиком Ростехнадзора: до 30 сентября ведомство планирует выдать заключение о соответствии. 

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

Справка:

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Потом дату перенесли на 5 число. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.
      Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Косьмин
      17.09.2019 17:57

      МЕГА Парнас возвращает «Моду на добрые дела»

      С 9 сентября по 17 октября МЕГА Парнас приглашает всех желающих посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» (0+). Мероприятие проходит второй год подряд и создано для привлечения внимания общественности к социальным проблемам. Выставка располагается рядом с пространством Scandinavian. Вход свободный.
      ПСК
      17.09.2019 17:43

      В ПСК рассказали о новом подходе Минстроя к качеству строительства

      Минстрой принял стратегию развития строительной отрасли до 2030 г. Одно из ключевых положений — конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалистов, а не от самой низкой цены за заказ. В ГК «ПСК» прокомментировали новую стратегию.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.09.2019 16:46

      Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут подать заявку на ипотеку онлайн

      Компания обновила личный кабинет на сайте spbrealty.ru: теперь пользователи сервиса могут заполнить подробную анкету на оформление ипотеки не выходя из дома.
      «Лидер Групп»
      17.09.2019 16:37

      Два ЖК от «Лидер Групп» претендуют на звание «Лидер строительного качества 2019»

      ЖК «Нахимов» заявлен как «Лучший объект капитального строительства бизнес-класса», а ЖК «Балканы» поборется за тоже звание, но в сегменте комфорт-класса.
      ГК «Эталон»
      17.09.2019 14:51

      Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

      Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.
      ГК «КВС»
      17.09.2019 14:12

      Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

      Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.
      Компания ARKAN
      17.09.2019 12:37

      Охота на Mazda в Петербурге

      В Петербурге в течение суток было совершено две попытки угона автомобилей японского бренда Mazda, но злоумышленникам не удалось преодолеть систему защиты охранного комплекса ARKAN Control.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      17.09.2019 12:04

      «Главстрой Санкт-Петербург» подводит итоги 6 месяцев действия программы поддержки работников бюджетной сферы

      Около 18% от всех сделок компании с жилой недвижимостью заключено в рамках данной программы. Чаще всего предложением пользуются сотрудники бюджетных учреждений в сфере образования и здравоохранения.
      ПАО МКБ
      17.09.2019 11:28

      МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

      С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты.
      Пресс-служба Л'Этуаль
      17.09.2019 10:00

      Пять тысяч сотрудников магазинов «Л’Этуаль» побывали этим летом в Париже

      Ничто не вдохновляет и не заряжает энергией так, как путешествия, — этой позиции компания «Л’Этуаль» придерживается уже седьмой год и поощряет своих сотрудников поездкой в Париж, мировую столицу моды и красоты.
      ПАО Сбербанк
      16.09.2019 17:23

      Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

      Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.