«Губернатор Санкт-Петербурга». Беглов поменял статус во «ВКонтакте», не дожидаясь присяги

На страничке Александра Беглова во «ВКонтакте» обновился статус – теперь там написано «Губернатор Санкт-Петербурга». Присягу победитель выборов еще не принял, а значит, и официально не вступил в должность. На это 17 сентября обратила внимание «Фонтанка».

Впрочем, от приставки «временно исполняющего обязанности» Беглов избавится совсем скоро. Церемония пройдет 18 сентября в Мариинском дворце. Напомним, что 8 сентября Александр Беглов в ходе выборов на пост губернатора набрал 734 903 голоса петербуржцецев. Это 64,44% от всех проголосовавших.

На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84% (192 тыс. 114 голосов). Заключительное место занял выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан). Итоговая явка составила 30,07%.