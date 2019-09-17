Цены на нефть пошли вниз после резкого скачка вверх накануне. Рубль тоже дешевеет

Нефтяные цены во вторник, 17 сентября, показали резкое падение после вчерашнего скачка, вызванного атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Нефть марки BRENT торгуется за 64,57 доллара за баррель, что на 4,34% меньше, чем накануне. За баррель WTI дают примерно 59,2 доллара, тем самым снижение оказалось около 4%.

В понедельник стоимость топлива подскочила на 19% у Brent и на 16% у WTI. Власти Саудовской Аравии сегодня заверили, что у страны достаточно запасов нефти, чтобы в течение примерно 30 дней восполнить все убытки в результате атаки. При этом для восстановления инфраструктуры потребуются недели.

Вчера, 16 сентября, российская национальная валюта укрепилась на фоне дорожающей нефти. Центробанк снизил официальный курс евро на 86 копеек, до 70,67 рубля, а доллара на 64 копейки, до 63,8 рублей.

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже рубль дешевеет: по отношению к доллару он падает на 30 копеек, по отношению к евро — на 68 копеек.